Окупанти обстріляли Українськ та Костянтинівку на Донеччині: шестеро поранених
Київ • УНН
Внаслідок артобстрілів окупантів у Донецькій області поранено 6 мирних жителів. У місті Українськ постраждало подружжя, а в Костянтинівці - 4 жінки. Пошкоджено будинки та інфраструктуру.
6 цивільних отримали поранення внаслідок ворожих артилерійських обстрілів Українська та Костянтинівки Донецької області у четвер, 29 серпня. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, в місті Українськ внаслідок влучання ворожого засобу ураження отримала поранення подружня пара 56 та 62 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми.
Зі ствольної артилерії армія рф завдала удару по місту Костянтинівка, поціливши по центральній частині. Поранення різного ступеня тяжкості дістали 4 жінок віком 53, 55 ,77 і 84 років. Їм надано медичну допомогу.
Пошкоджено багатоквартирні та приватний будинки, автівки, лінії елетромережі, газо- й водопостачання.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
На Донеччині посилили комендантську годину у двох громадах27.08.24, 17:44 • 27457 переглядiв