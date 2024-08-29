6 гражданских получили ранения в результате вражеских артиллерийских обстрелов Украинской и Константиновки Донецкой области в четверг, 29 августа. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в городе Украинск в результате попадания вражеского средства поражения получила ранения супружеская пара 56 и 62 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы.

Из ствольной артиллерии армия рф нанесла удар по городу Константиновка, попав по центральной части. Ранения различной степени тяжести получили 4 женщины в возрасте 53, 55 ,77 и 84 лет. Им оказана медицинская помощь.

Повреждены многоквартирные и частный дома, автомобили, линии электросети, газо- и водоснабжения.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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