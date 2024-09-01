Окупанти обстріляли поліцейську автівку в Куп’янську: загинув правоохоронець

Росіяни атакували автомобіль поліцейських у Куп'янську Харківської області. Від отриманих поранень загинув поліцейський Олександр Попович, за життя ще одного поліцейського борються лікарі. Про це повідомив у фейсбуку начальник Головного Управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень помер старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Олександр Попович.

"31 серпня близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу Харкова загинула юна художниця Ніка Кожушко