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Окупанти обстріляли поліцейську автівку в Куп’янську: загинув правоохоронець

Окупанти обстріляли поліцейську автівку в Куп’янську: загинув правоохоронець

Київ • УНН

 • 31585 перегляди

У Куп'янську Харківської області російський FPV-дрон атакував автомобіль з трьома поліцейськими. Один поліцейський, Олександр Попович, загинув від отриманих поранень, за життя іншого борються лікарі.

Росіяни атакували автомобіль поліцейських у Куп'янську Харківської області. Від отриманих поранень загинув поліцейський Олександр Попович, за життя ще одного поліцейського борються лікарі. Про це повідомив у фейсбуку начальник Головного Управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень помер старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Олександр Попович.

"31 серпня близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу Харкова загинула юна художниця Ніка Кожушко30.08.24, 22:32 • 37075 переглядiв

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