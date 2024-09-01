Оккупанты обстреляли полицейскую машину в Купянске: погиб правоохранитель

Россияне атаковали автомобиль полицейских в Купянске Харьковской области. От полученных ранений погиб полицейский Александр Попович, за жизнь еще одного полицейского борются врачи. Об этом сообщил в фейсбуке начальник Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 31 августа в больнице от тяжелых осколочных ранений скончался старший инспектор роты № 2 батальона № 1 полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области капитан полиции Александр Попович.

«31 августа около 19:30 в городе Купянск российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, в котором находились трое полицейских. Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, жизнь Александра оборвалась», - говорится в сообщении.

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