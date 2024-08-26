Окупанти обстріляли Нікополь: є загиблий, шестеро постраждалих, серед них підліток
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікополь, внаслідок чого загинув 47-річний чоловік і поранено 6 людей, включаючи 14-річну дівчину. Пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки та автомобілі.
російські війська обстріляли із артилерії Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще шестеро людей постраждали, зокрема і 14-річна дівчина. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Ще одна трагедія. Під час артобстрілу Нікополя загинув 47-річний чоловік. Попередньо, шестеро постраждалих. Серед них – 14-річна дівчина. Всі госпіталізовані
За його словами, одна людина у важкому стані, решта – в стані середньої тяжкості.
Внаслідок обстрілів в місті понівечені супермаркет, багатоповерхівки, легковики.
Масована атака рф на Дніпропетровщині: показали наслідки 26.08.24, 11:14 • 25731 перегляд