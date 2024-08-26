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Окупанти обстріляли Нікополь: є загиблий, шестеро постраждалих, серед них підліток

Київ • УНН

 • 37508 перегляди

Російські війська обстріляли Нікополь, внаслідок чого загинув 47-річний чоловік і поранено 6 людей, включаючи 14-річну дівчину. Пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки та автомобілі.

російські війська обстріляли із артилерії Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще шестеро людей постраждали, зокрема і 14-річна дівчина. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.  

Ще одна трагедія. Під час артобстрілу Нікополя загинув  47-річний чоловік. Попередньо, шестеро постраждалих. Серед них – 14-річна дівчина. Всі госпіталізовані

- написав Лисак. 

За його словами, одна людина у важкому стані, решта – в стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілів в місті понівечені супермаркет, багатоповерхівки, легковики.

Масована атака рф на Дніпропетровщині: показали наслідки 26.08.24, 11:14 • 25731 перегляд

Тетяна Краєвська

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