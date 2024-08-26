Оккупанты обстреляли Никополь: есть погибший, шестеро пострадавших, среди них подросток

российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина, еще шесть человек пострадали, в том числе и 14-летняя девушка. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Еще одна трагедия. Во время артобстрела Никополя погиб 47-летний мужчина. Предварительно, шестеро пострадавших. Среди них - 14-летняя девушка. Все госпитализированы - написал Лысак.

По его словам, один человек в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

В результате обстрелов в городе изуродованы супермаркет, многоэтажки, легковушки.

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