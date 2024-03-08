Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждала 23-річна дівчина
Київ • УНН
23-річна дівчина отримала поранення в результаті російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області, які завдали шкоди інфраструктурі та житловим будинкам.
Армія рф атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждала 23-річна дівчина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Протягом дня 5 ударів дронами-камікадзе і 3 артобстріли прогриміли на Нікопольщині. Від ворожих атак здригався райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади. Постраждала 23-річна дівчина. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.
За його словами, пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та агрофірма. Понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі й авто. Зачепило лінії електропередач.
Дніпропетровщина: у Нікополі через атаки росіян спалахнув ТЦ та житловий будинок, є постраждала 06.03.24, 18:50 • 39335 переглядiв