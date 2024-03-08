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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 23-летняя девушка

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: пострадала 23-летняя девушка

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 16:44  •  1825 просмотра

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23-летняя девушка получила ранения в результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области, которые нанесли ущерб инфраструктуре и жилым домам.

Армия рф атаковала Никопольский район на Днепропетровщине, пострадала 23-летняя девушка. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

"В течение дня 5 ударов дронами-камикадзе и 3 артобстрела прогремели на Никопольщине. От вражеских атак содрогался райцентр, Червоногригорьевская и Марганецкая громады. Пострадала 23-летняя девушка, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сообщил Лысак.

По его словам, повреждено коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, магазин и агрофирма. Изуродованы 12 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Задело линии электропередач.

Днепропетровщина: в Никополе из-за атаки россиян вспыхнул ТЦ и жилой дом, есть пострадавшая6 марта 2024, 16:50 • 37270 просмотров

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