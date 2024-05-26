Окупанти 426 разів ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
За один день російські війська здійснили 426 атак на 8 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи 149 ударів з безпілотників, 24 ракетні обстріли та 253 артилерійські удари, зруйнувавши житлові будинки, але не спричинивши жодних жертв серед мирного населення.
Впродовж доби окупанти 426 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
149 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.
24 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
253 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського та Червонодніпровки.
Надійшло 3 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Війська ворога 342 рази обстріляли 7 населених пунктів Запорізької область - ОВА25.05.24, 07:22 • 51810 переглядiв