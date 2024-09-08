Окупанти 228 разів обстріляли Запорізьку область
Київ • УНН
За добу ворожі війська здійснили 228 атак на Запорізьку область, включаючи 3 авіаудари та 94 атаки безпілотників. Зафіксовано 17 випадків руйнування, але постраждалих серед мирного населення немає.
Протягом доби війська терористичної країни здійснили 228 атак на територію Запорізької області, завдавши ударів по 8 населених пунктах. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Зокрема, по Новоандріївці було здійснено 3 авіаудари, а 94 безпілотники атакували Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
Гуляйполе, Оріхів, Роботине та Левадне зазнали 6 ударів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Також по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова та інших населених пунктів було завдано 125 артилерійських ударів.
Зафіксовано 17 випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, постраждалих серед мирного населення немає.
Окупанти 330 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області06.09.24, 07:04 • 32349 переглядiв