Оккупанты 228 раз обстреляли Запорожскую область

В течение суток войска террористической страны совершили 228 атак на территорию Запорожской области, нанеся удары по 8 населенным пунктам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В частности, по Новоандреевке было осуществлено 3 авиаудара, а 94 беспилотника атаковали Гуляйполе, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

Гуляйполе, Орехов, Роботино и Левадное подверглись 6 ударам из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова и других населенных пунктов было нанесено 125 артиллерийских ударов.

Зафиксировано 17 случаев разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет.

Окупанти 330 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області