Окупанти зранку вдарили ракетами по воєнних об’єктах Житомирщини: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Російські окупанти зранку вдарили ракетами по воєнних об’єктах Житомирщини. Внаслідок обстрілів загинув військовий. Про це на своєму Facebook повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.
Цитата
“Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині. Цього разу, по території області було випущено близько 30 ракет. Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення”, – написав Бунечко.
Деталі
За словами мера міста Сергія Сухомліна, окупанти з літаків, які зайшли з білорусі, випустили 24 ракети по області. В самому Житомирі все спокійно.
Доповнення
Минулої доби окупанти понад 50 разів обстріляли Житомирську область, використовуючи фосфорні снаряди. Постраждала дитина.