Окупанти зранку вдарили ракетами по воєнних об’єктах Житомирщини: є загиблий

Цитата

“Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині. Цього разу, по території області було випущено близько 30 ракет. Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення”, – написав Бунечко.

Деталі

За словами мера міста Сергія Сухомліна, окупанти з літаків, які зайшли з білорусі, випустили 24 ракети по області. В самому Житомирі все спокійно.

Доповнення

Минулої доби окупанти понад 50 разів обстріляли Житомирську область, використовуючи фосфорні снаряди. Постраждала дитина.



