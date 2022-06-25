Оккупанты утром ударили ракетами по военным объектам Житомирщины: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Российские оккупанты утром ударили ракетами по военным объектам Житомирщины. В результате обстрелов погиб военный. Об этом на своем Facebook сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.
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“Сегодня, как и в первый день полномасштабного вторжения, начиная с 4:15 утра враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине. В этот раз по территории области было выпущено около 30 ракет. Есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранение”, – написал Бунечко.
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По словам мэра города Сергея Сухомлина, оккупанты из самолетов, зашедших из Беларуси, выпустили 24 ракеты по области. В самом Житомире все спокойно.
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За прошедшие сутки оккупанты более 50 раз обстреляли Житомирскую область, используя фосфорные снаряды. Пострадал ребенок.