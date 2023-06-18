Окупанти зранку обстріляли Куп'янськ, пошкоджено будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські окупанти зранку обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Пошкоджено приватний житловий будинок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, пише УНН.
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«Сьогодні зранку, близько 7:00, ворог обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих», - написав Синєгубов у Telegram.
Деталі
Протягом минулої доби, зі слів голови ОВА, ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів:
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- У селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
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- У селі Колісниківка Куп'янського району о 23:00 пошкоджено будинок та льох.
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- Біля села Гур'їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей - 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.
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- У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та пошкоджено газову мережу.
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- Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.
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- У селищі Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 будинки та лінії електропередачі. "На щастя, без постраждалих", - написав Синєгубов.
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Доповнення
Протягом 16 червня ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.