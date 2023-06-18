Оккупанты утром обстреляли Купянск, поврежден дом

Цитата

«Сегодня утром, около 7:00, враг обстрелял город Купянск. Поврежден частный жилой дом. Обошлось без пострадавших», - написал Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов:



В селе Новоосиново Купянского района поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

Купянского района поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

В селе Колесниковка Купянского района в 23:00 повреждены дом и погреб.

Купянского района в 23:00 повреждены дом и погреб.

Возле села Гурьев Казачок Богодуховского района в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.

Богодуховского района в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.

В селе Одноробовка Богодуховского района в результате артиллерийского обстрела поврежден парк отдыха и повреждена газовая сеть.

Богодуховского района в результате артиллерийского обстрела поврежден парк отдыха и повреждена газовая сеть.

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены 3 жилых дома и хозяйственные постройки.

Чугуевского района повреждены 3 жилых дома и хозяйственные постройки.

В поселке Вильча Чугуевского района повреждены 4 дома и линии электропередачи. "К счастью, без пострадавших", - написал Синегубов.

Чугуевского района повреждены 4 дома и линии электропередачи. "К счастью, без пострадавших", - написал Синегубов.

Дополнение

В течение 16 июня враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населённые пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.