Оккупанты утром обстреляли Купянск, поврежден дом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские оккупанты утром обстреляли Купянск в Харьковской области. Поврежден частный жилой дом. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в воскресенье, пишет УНН.
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«Сегодня утром, около 7:00, враг обстрелял город Купянск. Поврежден частный жилой дом. Обошлось без пострадавших», - написал Синегубов в Telegram.
Детали
За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов:
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- В селе Новоосиново Купянского района поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.
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- В селе Колесниковка Купянского района в 23:00 повреждены дом и погреб.
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- Возле села Гурьев Казачок Богодуховского района в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.
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- В селе Одноробовка Богодуховского района в результате артиллерийского обстрела поврежден парк отдыха и повреждена газовая сеть.
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- В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены 3 жилых дома и хозяйственные постройки.
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- В поселке Вильча Чугуевского района повреждены 4 дома и линии электропередачи. "К счастью, без пострадавших", - написал Синегубов.
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Дополнение
В течение 16 июня враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населённые пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.