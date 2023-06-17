Харківщина: ворог обстріляв прикордонні та прифронтові населені пункти - постраждав чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
Минулої ночі у с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
У Куп'янську пошкоджено приватний будинок, гараж та 2-поверховий багатоквартирний будинок, сталася пожежа.
У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок російського обстрілу отримав поранення 36-річний цивільний чоловік.
Доповнення
Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га території та знешкодили 128 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо
Російські війська у четвер обстрілювали три райони Харківської області, зокрема поцілили по залізничній зупинці у Куп'янську