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Харьковщина: враг обстрелял приграничные и прифронтовые населенные пункты - пострадал человек

Киев • УНН

 • 933001 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Харьковщина: враг обстрелял приграничные и прифронтовые населенные пункты - пострадал человек

Детали 

Прошлой ночью в с. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственные постройки. 

В Купянске повреждены частный дом, гараж и 2-этажный многоквартирный дом, произошел пожар.

В пгт Двуречная Купянского района в результате российского обстрела получил ранения 36-летний гражданский мужчина.

Дополнения 

Продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 128 взрывоопасных предметов.

Напомним

Российские войска в четверг обстреливали три района Харьковской области, в частности попали по железнодорожной остановке в Купянске

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