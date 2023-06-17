Харьковщина: враг обстрелял приграничные и прифронтовые населенные пункты - пострадал человек

Детали

Прошлой ночью в с. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

В Купянске повреждены частный дом, гараж и 2-этажный многоквартирный дом, произошел пожар.

В пгт Двуречная Купянского района в результате российского обстрела получил ранения 36-летний гражданский мужчина.

Дополнения

Продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 128 взрывоопасных предметов.

Напомним

Российские войска в четверг обстреливали три района Харьковской области, в частности попали по железнодорожной остановке в Купянске