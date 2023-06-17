Харьковщина: враг обстрелял приграничные и прифронтовые населенные пункты - пострадал человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
Прошлой ночью в с. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
В Купянске повреждены частный дом, гараж и 2-этажный многоквартирный дом, произошел пожар.
В пгт Двуречная Купянского района в результате российского обстрела получил ранения 36-летний гражданский мужчина.
Дополнения
Продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 128 взрывоопасных предметов.
Напомним
Российские войска в четверг обстреливали три района Харьковской области, в частности попали по железнодорожной остановке в Купянске