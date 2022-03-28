Окупанти зосередили основні зусилля на вихід до адмінкордону Донецької та Луганської областей – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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"Триває тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Окрім того, повідомляється, що з метою поповнення втрат особового складу, військовими комісаріатами на території російської федерації продовжується здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів “добровольців”, які будуть залучатись для забезпечення такого собі окупаційного “порядку” на захоплених територіях.
"Основні вимоги до кандидатів - задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим. Також, беруть осіб зі знятою судимістю", - зазначається в повідомленні.
Російські окупанти попри заяви про зміни планів та пріоритетних завдань, продовжують нарощування угрупування військ навколо Києва.
Додамо
В росії на війну проти України планують відправити ув'язнених за тяжкими кримінальними статтями.