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Ворог продовжує нарощувати угрупування військ навколо Києва – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Російські окупанти попри заяви про зміни планів та пріоритетних завдань, продовжують нарощування угрупування військ навколо Києва. Рашисти продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Ворог продовжує нарощувати угрупування військ навколо Києва – Генштаб

Цитата

"Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу російської федерації, щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що підрозділи Збройних Сил України продовжують оборону міста Маріуполя. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступу противника на інші напрямки. Окупанти продовжують зазнавати великих втрат.

"Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат протягом першого місяця війни.

"Підрозділи Збройних Сил України продовжують вести оборонні дії та здійснювати успішні контратаки на окремих напрямках", - інформує Генштаб.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко виклав відео, на якому триває підготовка до оборони міста і захисту столичних пам'ятників від можливих бомбардувань.

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