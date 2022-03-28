Враг продолжает наращивать группировку войск вокруг Киева - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Российские оккупанты несмотря на заявления об изменениях планов и приоритетных задач, продолжают наращивание группировки войск вокруг Киева. Рашисты продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба российской федерации, по изменению планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы. Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают оборону города Мариуполя. Защитники города своими действиями сдерживают развитие наступления противника на другие направления. Оккупанты продолжают нести большие потери.
"Временно захваченный город Херсон оказывает существенное сопротивление российской оккупации, враг вынужден все больше сосредотачивать силы российских военных и росгвардии для удержания города под своим контролем", - отмечается в сообщении.
Кроме того, русское военное руководство пытается накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери в течение первого месяца войны.
"Подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают вести оборонительные действия и осуществлять успешные контратаки на отдельных направлениях", - информирует Генштаб.
Дополнения
Мэр Киева Виталий Кличко выложил видео, на котором идет подготовка к обороне города и защите столичных памятников от возможных бомбардировок.