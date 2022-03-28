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Оккупанты сосредоточили основные усилия на выход к админгранице Донецкой и Луганской областей - Генштаб

Киев • УНН

 • 108345 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на выполнении задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Оккупанты сосредоточили основные усилия на выход к админгранице Донецкой и Луганской областей - Генштаб

Цитата

"Длятся тридцать третьи сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник сосредотачивает основные усилия на выполнении задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также, российское оккупационное командование прилагает максимум усилий для удержания под контролем временно занятых территорий Украины", - говорится в сообщении.

Дополнение

Кроме того, сообщается, что с целью восполнения потерь личного состава, военными комиссариатами на территории российской федерации продолжается осуществление набора граждан для формирования так называемых подразделений “добровольцев”, которые будут привлекаться для обеспечения такого себе оккупационного “порядка” на захваченных территориях.

"Основные требования к кандидатам - удовлетворительное состояние здоровья. Также принимают лиц со снятой судимостью", - отмечается в сообщении.

Российские оккупанты несмотря на заявления о смене планов и приоритетных задач, продолжают наращивание группировки войск вокруг Киева.

Добавим

В россии на войну против Украины планируют отправить заключенных по тяжким уголовным статьям.

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