Окупанти зосередили на півночі Луганщини свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках, - Залужний

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“Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначив Залужний, наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове.

З півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче — Попасна-Світлодарськ.

Зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

“Сєвєродонецьк — це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше”, — заявив головнокомандувач ЗСУ.

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