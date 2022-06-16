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Окупанти зосередили на півночі Луганщини свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках, - Залужний

Окупанти зосередили на півночі Луганщини свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках, - Залужний

Київ • УНН

 • 152383 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що окупанти зосередили на півночі Луганщини свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках. Про це повідомляє УНН.

Цитата

“Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначив Залужний, наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове.

З півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче — Попасна-Світлодарськ.

Зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

“Сєвєродонецьк — це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше”, — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо

США та партнери підготували понад 1000 українських військових до використання іноземної військової техніки.

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