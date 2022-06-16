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Оккупанты сосредоточили на севере Луганщины свои основные ударные силы и пытаются атаковать одновременно на девяти направлениях, - Залужный

Киев • УНН

 • 152379 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отметил, что оккупанты сосредоточили на севере Луганщины свои основные ударные силы и пытаются атаковать одновременно на девяти направлениях. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Длится ожесточенная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях”, — говорится в сообщении.

Подробности

Как отметил Залужный, наступление ведется с юга на север на направлениях Попасная-Комышуваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово.

С севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже —Попасная-Светлодарск.

С сходу на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метьолкино, Тошковка-Комышеваха.

С целью вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

“Северодонецк — это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе”, — заявил главнокомандующий ВСУ.

Напомним

США и партнеры подготовили более 1000 украинских военных к использования иностранной военной техники.

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