Окупанти здійснили 17 обстрілів громад Сумщини: зафіксовано понад 170 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Протягом дня російські загарбники здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумської області, було зафіксовано понад 170 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Цитата
"Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано понад 170 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманьська, Білопільська, Великописарівська, Миропільська та Юнаківська громади", - йдеться у повідомленні.
Деталі
-
- Юнаківська громада: росіяни по території громади били з мінометів (3 міни), артилерії (13 вибухів) та РСЗВ – 25 вибухів. Внаслідок артобстрілу в села Юнаківка зруйновано приватний будинок. Обстрілом з РСЗВ було пошкоджено 8 приватних будинків.
-
- Есманська громада: з території рф здійснено обстріл з міномету – 6 вибухів та артилерії – 9 вибухів. Внаслідок артобстрілу в селі Студенок пошкоджені 3 приватні житлові будинки.
-
- Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл – 2 вибухи по місту Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку.
-
- Миропільська громада: з території рф здійснено обстріл з РСЗВ «Град» - 15 вибухів.
-
- Білопільська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади. Також були обстріли з АГС – 78 пострілів.
-
- Великописарівська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.
-
Нагадаємо
Впродовж дня російські окупанти вдарили по громаді Нікопольського району, що на Дніпропетровщині.