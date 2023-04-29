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Окупанти здійснили 17 обстрілів громад Сумщини: зафіксовано понад 170 вибухів

Окупанти здійснили 17 обстрілів громад Сумщини: зафіксовано понад 170 вибухів

Київ • УНН

 • 274583 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Протягом дня російські загарбники здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумської області, було зафіксовано понад 170 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Цитата

"Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано понад 170 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманьська, Білопільська, Великописарівська, Миропільська та Юнаківська громади", - йдеться у повідомленні.

Деталі

  • Юнаківська громада: росіяни по території громади били з мінометів (3 міни), артилерії (13 вибухів) та РСЗВ – 25 вибухів. Внаслідок артобстрілу в села Юнаківка зруйновано приватний будинок. Обстрілом з РСЗВ було пошкоджено 8 приватних будинків.
  • Есманська громада: з території рф здійснено обстріл з міномету – 6 вибухів та артилерії – 9 вибухів. Внаслідок артобстрілу в селі Студенок пошкоджені 3 приватні житлові будинки.
  • Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл – 2 вибухи по місту Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку.
  • Миропільська громада: з території рф здійснено обстріл з РСЗВ «Град» - 15 вибухів.
  • Білопільська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади. Також були обстріли з АГС – 78 пострілів.
  • Великописарівська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо

Впродовж дня російські окупанти вдарили по громаді Нікопольського району, що на Дніпропетровщині.

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