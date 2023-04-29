Оккупанты совершили 17 обстрелов громад Сумщины: зафиксировано более 170 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение дня российские захватчики совершили 17 обстрелов приграничных общин Сумской области, было зафиксировано более 170 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Цитата
"Вчера в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано более 170 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Есманьская, Белопольская, Великописаревская, Миропольская и Юнаковская громады", - говорится в сообщении.
Детали
-
- Юнаковская громада: россияне по территории громады били из минометов (3 мины), артиллерии (13 взрывов) и РСЗО – 25 взрывов. В результате артобстрела в селе Юнаковка разрушен частный дом. Обстрелом из РСЗО было повреждено 8 частных домов.
-
- Эсманская громада: с территории рф осуществлен обстрел из миномета – 6 взрывов и артиллерии – 9 взрывов. В результате артобстрела в селе Студенок повреждены 3 частных жилых дома.
-
- Середино-Будская громада: осуществлен артиллерийский обстрел – 2 взрыва по городу Середина-Буда. В результате обстрела повреждена квартира в многоквартирном доме.
-
- Миропольская громада: с территории рф осуществлен обстрел из РСЗО «Град» - 15 взрывов.
-
- Белопольская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады. Также были обстрелы из АГС – 78 выстрелов.
-
- Великописаревская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады.
-
Напомним
В течение дня российские оккупанты ударили по громаде Никопольского района Днепропетровской области.