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Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів на лінії розмежування на Запоріжжі, є руйнування

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів на лінії розмежування на Запоріжжі, є руйнування

Київ • УНН

 • 829251 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські загарбники за минулу добу здійснили 111 ударів по лінії розмежування у Запорізькій області. Зафіксовано 31 нове повідомлення про руйнування. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, передає УНН.

Малашко повідомив, що ворог продовжує методично нищити цивільний сектор.

Цитата

«Російські війська збільшили інтенсивність обстрілів на лінії розмежування: знову страждають Гуляйпільський, Оріхівський та Василівський напрямки. За минулу добу рашисти здійснили 92 артобстріли, 6 ударів з РСЗВ, 11 атак БПЛА та 2 авіаудари», - написав Малашко.

Деталі

За його словами, зафіксовано 31 нове повідомлення про руйнування: російськими снарядами частково пошкоджено квартири, розтрощено будинки, господарчі споруди, майно, автівки та сільгосптехніка.

«111 ударів за добу по лінії розмежування - це вагомий привід для прийняття рішення про евакуацію трохи далі від фронту. Особливо для родин, які виховують дітей - дайте шанс малечі жити без остраху та постійної небезпеки», - зазначив Малашко.

Доповнення

Малашко повідомляв, що в середньому в Запорізькій області до 100-120 ворожих обстрілів за добу.

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