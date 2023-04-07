Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов на линии разграничения на Запорожье, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские захватчики за минувшие сутки совершили 111 ударов по линии разграничения в Запорожской области. Зафиксировано 31 новое сообщение о разрушениях. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, передает УНН.
Малашко сообщил, что враг продолжает методично уничтожать гражданский сектор.
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«Российские войска увеличили интенсивность обстрелов на линии разграничения: снова страдают Гуляйпольское, Ореховское и Васильевское направления. За минувшие сутки рашисты совершили 92 артобстрела, 6 ударов из РСЗО, 11 атак БПЛА и 2 авиаудара», - написал Малашко.
Детали
По его словам, зафиксировано 31 новое сообщение о разрушениях: российскими снарядами частично повреждены квартиры, разбиты дома, хозяйственные постройки, имущество, автомобили и сельхозтехника.
«111 ударов за сутки по линии разграничения - это весомый повод для принятия решения об эвакуации чуть дальше от фронта. Особенно для семей, воспитывающих детей - дайте шанс малышам жить без страха и постоянной опасности», - отметил Малашко.
Дополнение
Малашко сообщал, что в среднем в Запорожской области до 100-120 вражеских обстрелов за сутки.