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Окупанти завдали ще одного удару по Куп’янську: є постраждала

Окупанти завдали ще одного удару по Куп’янську: є постраждала

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Армія рф завдала ще одного удару по Куп’янську. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

"Окупанти завдали ще одного удару по Куп’янську. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки", - повідомив Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждала цивільна жінка, госпіталізована до медичної установи, дані встановлюються, додав голова ОВА.

Додамо

Раніше голова Харківської ОВА повідомив, що армія рф завдала удару по місту Куп’янськ. Попередні дані - влучання керованою авіабомбою.

У МВС повідомили деталі про обстріли Куп'янська.

"Сьогодні, близько 13:50, ворожа авіація завдала удару керованою бомбою по місту Куп’янськ.

Наслідком потужного вибуху стало виникнення пожежі у легковому автомобілі, пошкодження житла та приватних автомобілів. За попередніми даними, одна жінка зазнала травм. Її госпіталізували до лікарні", - повідомили правоохоронці.

На місці події працювали рятувальники. О 14:40 вони загасили палаючий автомобіль.

Окрім того, рятувальники провели обстеження будинків з метою виявлення постраждалих, додали у МВС.

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