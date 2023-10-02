Оккупанты нанесли еще один удар по Купянску: есть пострадавшая
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Армия рф нанесла еще один удар по Купянску. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Оккупанты нанесли еще один удар по Купянску. Повреждены многоквартирные жилые дома", - сообщил Синегубов.
По предварительной информации, пострадала гражданская женщина, госпитализирована в медицинское учреждение, данные устанавливаются, добавил глава ОГА.
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Ранее председатель Харьковской ОВА сообщил, что армия рф нанесла удар по городу Куп’янск. Предварительные данные - попадание управляемой авиабомбой.
В МВД сообщили детали об обстрелах Купянска.
"Сегодня, около 13:50, вражеская авиация нанесла удар управляемой бомбой по городу Купянск.
Следствием мощного взрыва стало возникновение пожара в легковом автомобиле, повреждение жилья и частных автомобилей. По предварительным данным, одна женщина получила травмы. Ее госпитализировали в больницу", - сообщили правоохранители.
На месте происшествия работали спасатели. В 14:40 они потушили горящий автомобиль.
Кроме того, спасатели провели обследование домов с целью выявления пострадавших, добавили в МВД.