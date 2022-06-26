Окупанти завдали ракетних ударів по Черкащині: одна людина загинула, є травмовані

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"Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури", – написав Табурець.

Нагадаємо

Раніше сьогодні Табурець повідомив про два вибухи в районі Черкас.