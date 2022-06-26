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13:44 • 25891 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 39210 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 42783 просмотра

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12:52 • 20323 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Оккупанты нанесли ракетные удары по Черкасской области: один человек погиб, есть травмированные

Оккупанты нанесли ракетные удары по Черкасской области: один человек погиб, есть травмированные

Киев • УНН

 • 173012 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Черкасской области – один человек погиб, пятеро получили травмы, поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасской области. Имеем два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных. Поврежден объект инфраструктуры", – написал Табурец.

Напомним

Ранее сегодня Табурец сообщил о двух взрывах в районе Черкасс.

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