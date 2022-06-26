Оккупанты нанесли ракетные удары по Черкасской области: один человек погиб, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Черкасской области – один человек погиб, пятеро получили травмы, поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует УНН.
Цитата
"Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасской области. Имеем два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных. Поврежден объект инфраструктуры", – написал Табурец.
Напомним
Ранее сегодня Табурец сообщил о двух взрывах в районе Черкасс.