Окупанти заселили пансіонати на Арабатській стрілці та влаштували там полігон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Кількість російських військових в окупованій частині Херсонської області збільшується. Зокрема, йдеться про Арабатську стрілку, де окупанти заселивши всі пансіонати, влаштували полігон та "адміністрацію". Про це він повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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«Вся Арабатська стрілка заповнена новими російськими військовими. Абсолютно всі пансіонати заселені. І можна сказати, що відмічається збільшення кількості складу військових російської федерації. На Арабатській стрілці новомоболізовані проходять злагодження, навчання. Вони зробили з Арабатської стрілки не тільки «урядовий квартал», а ще й полігон», – зазначив Хлань.
За словами депутата Херсонської обласної ради на окупованій частині Херсонщини збільшується кількість блокпостів та жорсткішає перевірка документів.
«Посилюється тиск на блокпостах, особливо окупанти на блокпостах звертають увагу на відсутність російських паспортів у людей і попереджають, що наступного разу будуть вилучати майно чи транспортний засіб. Кількість блокпостів значно збільшена і в Каховці, і в Новій Каховці», – додав він.
Доповнення
Водночас за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенко, окупанти почали масове пересування техніки та контингенту на північ Маріупольського району та Волновахи. Також вночі ворог займається перекиданням техніки з Новоазовська в бік Бердянська.
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