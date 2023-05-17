Британська розвідка: рф можуть чекати раптові труднощі через виявлену вразливість "Кинджалів"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Очевидна вразливість балістичних ракет "Кинджал", імовірніше, є несподіванкою та додатковими труднощами для росії. Адже президент рф володимир путін назвав цю систему непереможною. Про це ідеться у свіжому розвідувальному звіті, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії, пише УНН.
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У британській розвідці повідомляють, що за останній тиждень повітряна битва над російсько-українським кордоном посилилася. Лише за 13 травня цього року над брянською областю росії розбилися чотири літаки Повітряно-космічних сил росії (ПКС): два новітні бойові літаки та два вертольоти, які, вірогідно, були збиті.
До цього, у розвідці нагадали, що 3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування "Кинжал". І також додали, що через це, росія надала більший пріоритет спробам нейтралізувати покращені можливості української ППО, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька "Кинджалів".
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"Наростальна повітряна загроза над прикордонним районом Росії викликатиме виняткове занепокоєння в Повітряно-космічних силах росії, оскільки вони використовують цей район для розгортання авіації на підтримку війни. Очевидна вразливість "Кинджалів", вірогідно, стане сюрпризом і конфузом для Росії: президент Росії Володимир Путін назвав цю систему непереможною", - зазначили у британській розвідці.
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