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"Кинджал" Шредінгера: у ЦСК розібрали, чому роспропаганда бреше і як тепер "заспокоює" путіна

"Кинджал" Шредінгера: у ЦСК розібрали, чому роспропаганда бреше і як тепер "заспокоює" путіна

Київ • УНН

 • 1063149 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. У Центрі стратегічних комунікацій розібрали фейкові повідомлення роспропаганди щодо "Кинджалу" та пояснили - як і чому заспокоюють російського диктатора володимира путіна, передає УНН.

Деталі

Як пише ЦСК, після того, як з’ясувалося, що дрони Shahed вже не «змінюють правила гри», роспропаганда почала розповсюджувати фейк про те, що українці, мовляв, збрехали про збиття «Кинджала» 4 травня.

Для цього з «гіперзвуковою швидкістю» було знайдено анонімне «джерело у міноборони рф», яке натхненно й цитували усі російські ЗМІ.

Насправді, подібна брехня потрібна насамперед для того, щоб не дратувати та заспокоїти путіна, який свято вірить, що його «диво-зброя» дійсно недосяжна для ЗРК Patriot (які він особисто обіцяв «переклацати»), додали у ЦСК.

Додамо

Україна поступово додала нові системи від західних союзників, включаючи IRIS-T з Німеччини в жовтні та американські та норвезькі NASAMS у листопаді. Також отримала європейські системи SAMP/T і американські ракети HAWK, а минулого місяця додалися й ті самі американські Patriot.

Нещодавно США оголосили про надання додаткової довгострокової військової допомоги на 1,2 млрд доларів, включаючи нові системи HAWK та боєприпаси для ППО.

Тож пропагандистський напрямок заспокоєння путіна щодо «Кинджалу» в цілому вірний. Але виконання – незграбне. росіянам дуже не хочеться розлучатися з власними ілюзіями про «аналоговнет», резюмували у ЦСК.

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