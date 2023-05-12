"Кинжал" Шрёдингера: в ЦСК разобрали, почему роспропаганда лжет и как теперь "успокаивает" путина

Детали

Как пишет ЦСК, после того, как выяснилось, что дроны Shahed уже не «меняют правила игры», роспропаганда начала распространять фейк о том, что украинцы, мол, солгали о сбитии «Кинжала» 4 мая.

Для этого с «гиперзвуковой скоростью» был найден анонимный «источник в минобороны рф», который вдохновенно и цитировали все российские СМИ.

На самом деле, подобная ложь нужна прежде всего для того, чтобы не раздражать и успокоить путина, который свято верит, что его «чудо-оружие» действительно недосягаемо для ЗРК Patriot (которые он лично обещал «переклацать»), добавили в ЦСК.

Добавим

Украина постепенно добавила новые системы от западных союзников, включая IRIS-T из Германии в октябре и американские и норвежские NASAMS в ноябре. Также получила европейские системы SAMP/T и американские ракеты HAWK, а в прошлом месяце добавились и те самые американские Patriot.

Недавно США объявили о предоставлении дополнительной долгосрочной военной помощи на 1,2 млрд долларов, включая новые системы HAWK и боеприпасы для ПВО.

Так что пропагандистское направление успокоения путина по поводу «Кинжала» в целом верно. Но исполнение – неуклюжее. россиянам очень не хочется расставаться с собственными иллюзиями о «аналоговнет», резюмировали в ЦСК.