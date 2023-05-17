Британская разведка: рф могут ждать внезапные трудности из-за обнаруженной уязвимости "Кинжалов"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Очевидная уязвимость баллистических ракет "Кинжал", скорее всего, является неожиданностью и дополнительными трудностями для россии. Ведь президент рф Владимир Путин называл эту систему непобедимой. Об этом говорится в свежем разведывательном отчете, опубликованном Министерством обороны Великобритании, пишет УНН.
Детали
В британской разведке сообщают, что за последнюю неделю воздушная битва над российско-украинской границей усилилась. Только за 13 мая этого года над брянской областью россии разбились четыре самолета Воздушно-космических сил рф (ВКС): два новейших боевых самолета и два вертолета, которые, вероятно, были сбиты.
К этому, в разведке напомнили, что 3 мая 2023 года Украина впервые сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал". И также добавили, что из-за этого, россия предоставила больший приоритет попыткам нейтрализовать улучшенные возможности украинской ПВО, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько "Кинжалов".
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"Нарастающая воздушная угроза над приграничным районом России будет вызывать исключительное беспокойство в Воздушно-космических силах России, поскольку они используют этот район для развертывания авиации в поддержку войны. Очевидная уязвимость "Кинжалов", вероятно, станет сюрпризом и конфузом для России: президент России Владимир Путин назвал эту систему непобедимой", - отметили в британской разведке.
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