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Британская разведка: рф могут ждать внезапные трудности из-за обнаруженной уязвимости "Кинжалов"

Британская разведка: рф могут ждать внезапные трудности из-за обнаруженной уязвимости "Кинжалов"

Киев • УНН

 • 563326 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Очевидная уязвимость баллистических ракет "Кинжал", скорее всего, является неожиданностью и дополнительными трудностями для россии. Ведь президент рф Владимир Путин называл эту систему непобедимой. Об этом говорится в свежем разведывательном отчете, опубликованном Министерством обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

В британской разведке сообщают, что за последнюю неделю воздушная битва над российско-украинской границей усилилась. Только за 13 мая этого года над брянской областью россии разбились четыре самолета Воздушно-космических сил рф (ВКС): два новейших боевых самолета и два вертолета, которые, вероятно, были сбиты.

К этому, в разведке напомнили, что 3 мая 2023 года Украина впервые сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал". И также добавили, что из-за этого, россия предоставила больший приоритет попыткам нейтрализовать улучшенные возможности украинской ПВО, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько "Кинжалов".

Цитата

"Нарастающая воздушная угроза над приграничным районом России будет вызывать исключительное беспокойство в Воздушно-космических силах России, поскольку они используют этот район для развертывания авиации в поддержку войны. Очевидная уязвимость "Кинжалов", вероятно, станет сюрпризом и конфузом для России: президент России Владимир Путин назвал эту систему непобедимой", - отметили в британской разведке.

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