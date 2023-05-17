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Оккупанты заселили пансионаты на Арабатской стрелке и устроили там полигон

Киев • УНН

 • 653513 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Количество российских военных в оккупированной части Херсонской области увеличивается. В частности, речь идет об Арабатской стрелке, где оккупанты заселив все пансионаты, устроили полигон и "администрацию". Об этом он сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Цитата

"Вся Арабатская стрелка заполнена новыми российскими военными. Абсолютно все пансионаты заселены. И можно сказать, что отмечается увеличение количества состава военных российской федерации. На Арабатской стрелке новомоболизированные проходят слаживание, обучение. Они сделали из Арабатской стрелки не только «правительственный квартал", а еще и полигон», – отметил Хлань.

По словам депутата Херсонского областного совета на оккупированной части Херсонщины увеличивается количество блокпостов и ужесточается проверка документов.

"Усиливается давление на блокпостах, особенно оккупанты на блокпостах обращают внимание на отсутствие российских паспортов у людей и предупреждают, что в следующий раз будут изымать имущество или транспортное средство. Количество блокпостов значительно увеличено и в Каховке, и в Новой Каховке", – добавил он.

Дополнение

В то же время по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты начали массовое передвижение техники и контингента на север Мариупольского района и Волновахи. Также ночью враг занимается переброской техники из Новоазовска в сторону Бердянска.

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