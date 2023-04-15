Окупанти за добу завдали 19 авіаційних та 4 ракетних удари по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Російські військові протягом доби завдали 19 авіаційних та 4 ракетних ударів по Україні, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Деталі
За даними Генштабу, протягом доби противник завдав 19 авіаційних та 4 ракетних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181550 осіб, 3653 танків та сотень одиниць військової техніки.