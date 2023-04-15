Оккупанты за сутки нанесли 19 авиационных и 4 ракетных удара по Украине - Генштаб

Детали

По данным Генштаба, в течение суток противник нанес 19 авиационных и 4 ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Российский агрессор и в дальнейшем использует тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181550 человек, 3653 танков и сотен единиц военной техники.