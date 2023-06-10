Окупанти за добу 41 рази обстріляли Херсонщину: три людини та дитина травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Минулої доби російські окупанти 41 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 201 снаряд. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, три людини та одна дитина дістали поранненя, передає УНН.
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“За минулу добу противник здійснив – 41 обстріл, випустивши 201 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.
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Через російську агресію 4 людини (з них - 1 дитина) дістали поранення", – ідеться в повідомленні Прокудіна у Telegram.
Доповнення
Упродовж п'ятниці, 9 червня, російські окупанти продовжували обстрілювати громади та місця, де тривала евакуація населення з підтопленої території. Унаслідок атак постраждав чоловік, 16-річна дівчина отримала контузію.