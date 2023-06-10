Оккупанты за сутки 41 раз обстреляли Херсонщину: три человека и ребенок травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 41 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 201 снаряд. По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов. Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, три человека и один ребенок получили ранения, передает УНН.
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“За прошедшие сутки противник совершил – 41 обстрел, выпустив 201 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения завода в Бериславском районе
Из-за российской агрессии 4 человека (из них - 1 ребенок) получили ранения", – говорится в сообщении Прокудина в Telegram.
Дополнение
В течение пятницы, 9 июня, российские оккупанты продолжали обстреливать общины и места, где продолжалась эвакуация населения с подтопленной территории. В результате атак пострадал мужчина, 16-летняя девушка получила контузию.