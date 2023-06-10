Оккупанты за сутки 41 раз обстреляли Херсонщину: три человека и ребенок травмированы

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“За прошедшие сутки противник совершил – 41 обстрел, выпустив 201 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения завода в Бериславском районе

Из-за российской агрессии 4 человека (из них - 1 ребенок) получили ранения", – говорится в сообщении Прокудина в Telegram.

Дополнение

В течение пятницы, 9 июня, российские оккупанты продолжали обстреливать общины и места, где продолжалась эвакуация населения с подтопленной территории. В результате атак пострадал мужчина, 16-летняя девушка получила контузию.