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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти з гранатометів обстріляли Сумщину: було 40 "прильотів"

Окупанти з гранатометів обстріляли Сумщину: було 40 "прильотів"

Київ • УНН

 • 57957 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Вчора російські окупанти з гранатометів обстріляли Великописарівську громаду Сумської області – було 40 "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"Останній на вчора обстріл завершився близько двадцять третьої години. Ворог стріляв з гранатометів по Великописарівській громаді, 40 приходів. Решта ночі була тихою", – написав Живицький.

Нагадаємо

На Сумщині 28 червня від обстрілів російських окупантів загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення.

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