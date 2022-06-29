Окупанти з гранатометів обстріляли Сумщину: було 40 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Вчора російські окупанти з гранатометів обстріляли Великописарівську громаду Сумської області – було 40 "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Останній на вчора обстріл завершився близько двадцять третьої години. Ворог стріляв з гранатометів по Великописарівській громаді, 40 приходів. Решта ночі була тихою", – написав Живицький.
Нагадаємо
На Сумщині 28 червня від обстрілів російських окупантів загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення.