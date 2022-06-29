Окупанти з гранатометів обстріляли Сумщину: було 40 "прильотів"

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"Останній на вчора обстріл завершився близько двадцять третьої години. Ворог стріляв з гранатометів по Великописарівській громаді, 40 приходів. Решта ночі була тихою", – написав Живицький.

Нагадаємо

На Сумщині 28 червня від обстрілів російських окупантів загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення.