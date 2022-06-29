Оккупанты из гранатометов обстреляли Сумскую область: было 40 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Вчера российские оккупанты из гранатометов обстреляли Великописаревскую общину Сумской области – было 40 "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Последний на вчера обстрел завершился около двадцати трех часов. Враг стрелял из гранатометов по Великописаревской общине, 40 приходов. Остальная ночь была тихой", – написал Живицкий.
Напомним
В Сумской области 28 июня от обстрелов российских оккупантов погибли два человека, еще трое получили ранения.