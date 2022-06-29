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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 39070 просмотра

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Оккупанты из гранатометов обстреляли Сумскую область: было 40 "прилетов"

Оккупанты из гранатометов обстреляли Сумскую область: было 40 "прилетов"

Киев • УНН

 • 57957 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Вчера российские оккупанты из гранатометов обстреляли Великописаревскую общину Сумской области – было 40 "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

"Последний на вчера обстрел завершился около двадцати трех часов. Враг стрелял из гранатометов по Великописаревской общине, 40 приходов. Остальная ночь была тихой", – написал Живицкий.

Напомним

В Сумской области 28 июня от обстрелов российских оккупантов погибли два человека, еще трое получили ранения.

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