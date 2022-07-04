Окупанти вкотре обстріляли Криворізький район, -ОВА

Деталі

Ворог обстріляв з артилерії дві громади - Зеленодольську та Широківську. Бив по містах та селах. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомив голова облради Микола Лукашук, в Зеленодольській громаді зі ствольної артилерії накрили Велику Костромку. Обійшлося без руйнувань.

У Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли 4 населених пунктів Сумщини з території Курської області.