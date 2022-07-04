Окупанти вкотре обстріляли Криворізький район, -ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Разніченко повідомив, що окупаційні війська обстріляли дві громади в Криворізькому районі, пише УНН.
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Ворог обстріляв з артилерії дві громади - Зеленодольську та Широківську. Бив по містах та селах. Обійшлося без постраждалих.
Як повідомив голова облради Микола Лукашук, в Зеленодольській громаді зі ствольної артилерії накрили Велику Костромку. Обійшлося без руйнувань.
У Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку.
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Окупанти обстріляли 4 населених пунктів Сумщини з території Курської області.