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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 32057 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 81448 перегляди

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Окупанти вкотре обстріляли Криворізький район, -ОВА

Окупанти вкотре обстріляли Криворізький район, -ОВА

Київ • УНН

 • 89905 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Разніченко повідомив, що окупаційні війська обстріляли дві громади в Криворізькому районі, пише УНН.

Деталі

Ворог обстріляв з артилерії дві громади - Зеленодольську та Широківську. Бив по містах та селах. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомив голова облради Микола Лукашук, в Зеленодольській громаді зі ствольної артилерії накрили Велику Костромку. Обійшлося без руйнувань.

У Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли 4 населених пунктів Сумщини з території Курської області.

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