Оккупанты еще раз обстреляли Криворожский район, -ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Разниченко сообщил, что оккупационные войска обстреляли две общины в Криворожском районе, пишет УНН.
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Враг обстрелял из артиллерии две общины – Зеленодольскую и Широковскую. Бил по городам и селам. Обошлось без пострадавших.
Как сообщил глава облсовета Николай Лукашук, в Зеленодольской общине из ствольной артиллерии накрыли Большую Костромку. Обошлось без разрушений.
В Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду.
Напомним
Оккупанты обстреляли 4 населенных пункта Сумщины с территории Курской области.