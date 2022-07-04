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13:44 • 7874 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 23857 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 42918 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 52237 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 86492 просмотра

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14 марта, 16:00 • 112729 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141792 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139954 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

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13 марта, 15:21 • 123872 просмотра
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Оккупанты еще раз обстреляли Криворожский район, -ОВА

Оккупанты еще раз обстреляли Криворожский район, -ОВА

Киев • УНН

 • 89903 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Разниченко сообщил, что оккупационные войска обстреляли две общины в Криворожском районе, пишет УНН.

Подробности

Враг обстрелял из артиллерии две общины – Зеленодольскую и Широковскую. Бил по городам и селам. Обошлось без пострадавших.

Как сообщил глава облсовета Николай Лукашук, в Зеленодольской общине из ствольной артиллерии накрыли Большую Костромку. Обошлось без разрушений.

В Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду.

Напомним

Оккупанты обстреляли 4 населенных пункта Сумщины с территории Курской области.

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