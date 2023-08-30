Окупанти випустили по Нікополю 10 снарядів: пошкоджено п’ятиповерхівку, 7 авто та лінію електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські окупанти випустили по Нікополю 10 снарядів. Пошкоджені приміщення двох приватних підприємств, п’ятиповерхівка, 7 авто і лінія електропередач. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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«Десять снарядів сьогодні поцілили по Нікополю. Ворог вдарив з важкої артилерії. Пошкоджені приміщення двох приватних підприємств. А ще – п’ятиповерхівка, 7 авто і лінія електропередач», - написав Лисака у Telegram.
Він зазначив, що загиблих та поранених немає.
«Щодо інших громад Дніпропетровщини – день там минув без обстрілів», - повідомив Лисак.
Доповнення
Російські окупанти у вечір 29-го та вранці 30 серпня завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.