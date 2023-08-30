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Оккупанты выпустили по Никополю 10 снарядов: повреждено пятиэтажку, 7 авто и линию электропередач

Киев • УНН

 • 466127 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские оккупанты выпустили по Никополю 10 снарядов. Повреждены помещения двух частных предприятий, пятиэтажка, 7 авто и линия электропередач. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Цитата

«Десять снарядов сегодня попали по Никополю. Враг ударил из тяжелой артиллерии. Повреждены помещения двух частных предприятий. А еще – пятиэтажка, 7 авто и линия электропередач», - написал Лысака в Telegram.

Он отметил, что погибших и раненых нет.

«Относительно других громад Днепропетровщины – день там прошел без обстрелов», - сообщил Лысак.

Дополнение

Российские оккупанты вечером 29-го и утром 30 августа нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области.

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