Оккупанты выпустили по Никополю 10 снарядов: повреждено пятиэтажку, 7 авто и линию электропередач

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«Десять снарядов сегодня попали по Никополю. Враг ударил из тяжелой артиллерии. Повреждены помещения двух частных предприятий. А еще – пятиэтажка, 7 авто и линия электропередач», - написал Лысака в Telegram.

Он отметил, что погибших и раненых нет.

«Относительно других громад Днепропетровщины – день там прошел без обстрелов», - сообщил Лысак.

Дополнение

Российские оккупанты вечером 29-го и утром 30 августа нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области.