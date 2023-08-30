Оккупанты выпустили по Никополю 10 снарядов: повреждено пятиэтажку, 7 авто и линию электропередач
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские оккупанты выпустили по Никополю 10 снарядов. Повреждены помещения двух частных предприятий, пятиэтажка, 7 авто и линия электропередач. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
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«Десять снарядов сегодня попали по Никополю. Враг ударил из тяжелой артиллерии. Повреждены помещения двух частных предприятий. А еще – пятиэтажка, 7 авто и линия электропередач», - написал Лысака в Telegram.
Он отметил, что погибших и раненых нет.
«Относительно других громад Днепропетровщины – день там прошел без обстрелов», - сообщил Лысак.
Дополнение
Российские оккупанты вечером 29-го и утром 30 августа нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области.