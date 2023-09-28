Окупанти випустили по Нікопольщині понад 20 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Росіяни під час нічного обстрілу випустили по Нікопольщині більш як 20 снарядів. Постраждалих серед цивільного населення немає. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Цієї ночі ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів. Накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що люди неушкоджені. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються.
Також голова ОВА зазначив, що у решті районів Дніпропетровщини було спокійно - без обстрілів.
Нагадаємо
Росіяни здійснили обстріли Нікопольщини протягом ночі середи. Унаслідок чого постраждало двоє людей та є значні руйнування господарських споруд, житлових будинків.