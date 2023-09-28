Окупанти випустили по Нікопольщині понад 20 снарядів

Цитата

"Цієї ночі ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів. Накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди неушкоджені. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються.

Також голова ОВА зазначив, що у решті районів Дніпропетровщини було спокійно - без обстрілів.

Нагадаємо

Росіяни здійснили обстріли Нікопольщини протягом ночі середи. Унаслідок чого постраждало двоє людей та є значні руйнування господарських споруд, житлових будинків.