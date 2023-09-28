Оккупанты выпустили по Никопольщине более 20 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Россияне во время ночного обстрела выпустили по Никопольщине более 20 снарядов. Пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Этой ночью враг направил на Никопольщину почти два десятка снарядов. Накрыл артиллерийским огнем Мировскую громаду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что люди невредимы. Масштабы разрушений сейчас выясняются.
Также глава ОГА отметил, что в остальных районах Днепропетровщины было спокойно - без обстрелов.
Напомним
Россияне совершили обстрелы Никопольщины в течение ночи среды. В результате чего пострадали два человека и есть значительные разрушения хозяйственных построек, жилых домов.