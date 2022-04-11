СБУ: окупанти використовують неповнолітніх українців для розвідки позицій ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки військових позицій ЗСУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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СБУ звернулося до всіх батьків із проханням бути пильними щодо переписок та контактів своїх синів і доньок.
У Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram. Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.
Водночас на Луганщині двоє російських солдатів запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ.
"Хлопець злякався, проте окупанти його "заспокоїли": мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде", — зазначили в СБУ.
Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу.
Наразі розглядають питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності, яка в Україні настає з 16 років, а в окремих випадках — з 14 років.
Нагадаємо
За даними СБУ, російські солдати відмовляються наступати і саботують накази керівництва, деякі з їхніх підрозділів на межі бунту.